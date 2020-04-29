إنفوجرافيك... 10 فوائد للصيام

يمكن للجسم أن يستفيد من فوائد عديدة أثناء فترة الصيام، ليس من ضمنها فقط تقليل الوزن وحرق الدهون. فبحسب موقع "هيلث لاين"، يحد الصيام من مقاومة الجسم للأنسولين ويعزز من التحكم في نسبة السكر بالدم، كما يقاوم الالتهابات.