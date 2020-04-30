5 خطوات لإنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

يوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية، وأخيرا أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، نقضه لهذا الاتفاق.