5 خطوات لإنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

يعلق الجميع الآمال على التوصل خلال أقرب وقت إلى لقاح للقضاء على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، فما المراحل التي يمر بها تطوير اللقاح حتى يظهر للنور؟
يوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية، وأخيرا أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، نقضه لهذا الاتفاق.
يمكن للجسم أن يستفيد من فوائد عديدة أثناء فترة الصيام، ليس من ضمنها فقط تقليل الوزن وحرق الدهون. فبحسب موقع "هيلث لاين"، يحد الصيام من مقاومة الجسم للأنسولين ويعزز من التحكم في نسبة السكر بالدم، كما يقاوم الالتهابات.
أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بيانا عن حجم الإنفاق العسكري للعام الماضي، الذي ظهر فيه زيادة في حجم الإنفاق العسكري العالمي وصل لـ1917 مليار دولار، بزيادة وصلت لـ3.6 في المئة مقارنة بـ2018.
عند امتناع الإنسان عن الطعام والشراب، وبعد مرور 8 ساعات على آخر وجبة تناولها، تبدأ تغيرات فسيولوجية تطرأ على الجسم للتعامل مع هذا الظرف الجديد، نعرض أبرزها في هذا الإنفوجراف.
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