سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر

تعمل مصر وإثيوبيا والسودان على الوصول إلى اتفاق مرضٍ، من أجل ملء سد النهضة، وهناك خلافات على فترة الملء التي تنوي إثيوبيا البدء بها في شهر يوليو 2020 بينما ترفض مصر ذلك.
بدأ هنري جي هاينز، من مدينة بيتسبرغ الأمريكية في إنتاج الكاتشب عام 1876، واعتمد على مادة البكتين وزيادة نسبة الخل للحفاظ على صلاحية الصلصة أطول فترة ممكنة.
أعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن 19 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرين، بعد استهداف سفينة حربية إيرانية بنيران صديقة خلال تمرينات عسكرية قبالة ميناء بندر عباس جنوبي إيران في مياه الخليج.
ربما يتسبب الشعور بالجوع طوال نهار رمضان في حالة من النهم وقت الإفطار، ما يؤثر سلبا على الصحة العامة وأيضا زيادة كبيرة في الوزن.
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