سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر

تعمل مصر وإثيوبيا والسودان على الوصول إلى اتفاق مرضٍ، من أجل ملء سد النهضة، وهناك خلافات على فترة الملء التي تنوي إثيوبيا البدء بها في شهر يوليو 2020 بينما ترفض مصر ذلك.