قائمة هواتف "أندرويد" الأكثر مبيعا في الربع الأول من 2020

يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة في 15 مايو/أيار من كل عام، من خلال إقامة فعاليات شعبية تؤكد في مضمونها على تمسك الفلسطينيين بحق العودة إلى ديارهم التي غادروها مرغمين عام 1948.