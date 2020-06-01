مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا

تتكون السفن الحربية والتجارية من هياكل عملاقة، تمكنها من مقاومة ظروف الطقس السيئة لسنوات دون أن تؤثر على كفاءتها في نقل البضائع التجارية، أو في تنفيذ المهام العسكرية في أعالي البحار.

إن كل السفن يجب أن تتوقف قبل أن ينتهي عمرها الافتراضي، حتى لا تتعرض إلى نهاية كارثية، تعرّض كل ما عليها ومن عليها إلى خطر محتوم، وهو ما جعل مقابر السفن واحدة من أضخم المواقع البحرية في العالم، لأن السفن لا تذهب إليها إلا في الرحلة الأخيرة، حيث يتم تركها للتحلل ذاتيا أو تقطيعها إلى أجزاء، كما يطلق مقابر السفن على المواقع، التي يوجد فيها عدة سفن غارقة في ذات المكان.

وأورد موقع "لوجيستك ميديل إيست" الأمريكي، أكبر 5 مقابر للسفن الحربية والتجارية في العالم، مشيرا إلى أنها توجد في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.