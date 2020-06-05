الأزمة الخليجية محلك سر

وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
تدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
تتمتع العلاقات الروسية السورية بتاريخ طويل من الصداقة والتعاون، ونرصد في هذا الإنفوجراف أبرز المحطات في تاريخ العلاقة بين البلدين الصديقين.
وصفت مراكز طبية عادة "الجلوس فترات طويلة في العمل" بـ"الجلوس القاتل"، مشيرة إلى أنه قد يكون بالفعل قاتلا في بعض الأحيان.
قررت دول عدة أن تفتح حدودها مع إجراءات أخرى حذرة، ضمن خطة العودة التدريجية إلى ما كانت أوضاعها عليه قبل الإغلاق الذي فرضته لمواجهة تفشي وباء كورونا.
تعاني العلاقات الصينية الهندية من مشكلات خامدة تحت الرماد، تعلن عن نفسها من فترة لأخرى، وفي طليعة هذه المشكلات يقف الخلاف على مناطق حدودية، يدعي كل من البلدين ملكيتها.
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