أفضل 11 دولة في مكافحة فيروس كورونا

يلجأ العديد من الناس إلى التنفس من الفم دون معرفة بالأخطار، التي من الممكن أن تنتج عن هذه العادة، ويوضح هذا الإنفوغراف 7 أضرار قد تصيب الإنسان جراء التنفس من الفم.