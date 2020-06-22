13 معلومة عن تاريخ الصراع بين الصومال وأرض الصومال

يرجع تاريخ الصراع بين الصومال وأرض الصومال، إلى عام 1982 عندما اندلعت المواجهات المسلحة من الإقليم ضد الرئيس محمد سياد بري، وتحولت إلى حرب أهلية واسعة تركزت في أرض الصومال.

ورغم سقوط بري عام 1991، إلا أن الصراع ظل قائما، رغم محاولات عدة لجمع الأطراف والتوصل إلى حل، كان آخرها لقاء جمع قادة الصومال وأرض الصومال في جيبوتي، يوم 15 يونيو/ حزيران الجاري.