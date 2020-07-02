مقارنة بين الجيشين الأمريكي والصيني

إذا اندلعت المواجهة بين أول وثالث أقوى جيوش العالم (أمريكا والصين) ستكون حربا مدمرة، لأنهما يمتلكان أكثر من ألف سفينة حربية ونحو 100 غواصة، و22 حاملة طائرات، إضافة إلى نحو 10 آلاف دبابة وأكثر من 70 ألف مدرعة، في البر، بينما تمتلك قواتهما الجوية أكثر من 16 ألف طائرة حربية بينها نحو 6 آلاف مروحية. هنا مقارنة بين قدرات الجيشين الصيني والأمريكي.