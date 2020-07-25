بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"

كشفت قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى دول العالم، عن مفاجآت بخصوص الوجهات السياحية لدى العرب والعالم، التي فجرت منافسة إماراتية قطرية. وأظهرت القائمة التي أعدتها شركة "كيوني" السويسرية، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكثر وجهات السفر التي يجري البحث عنها عبر محركات البحث العالمية، وبالأخص شركة "غوغل". وضمت القائمة 131 دولة حول العالم، لأكثر الوجهات السياحية التي يتم البحث عنها خلال عام 2021.