5 أطعمة خادعة يمكنها تدمير نظامك الغذائي بالكامل

تعتبر عملية فقدان الوزن واحدة من العمليات الطويلة والمملة، التي تتطلب الكثير من التصميم وقوة الإرادة، ولذلك يخشى عدد كبير من الناس من الوقوع في فخ الأطعمة الخادعة.
يمثل استخدام ناقلين، تكنولوجيا فريدة من مركز "غامالي"، وهذا يميز اللقاح الروسي عن اللقاحات الأخرى التي يجري تطويرها في العالم على أساس نواقل من الفيروسات الغدية.
على خلفية كارثة مرفأ بيروت والاحتجاجات التي انطلقت شرارتها، قدم عدد من المسؤولين اللبنانيين استقالاتهم من مناصبهم.
قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم الثلاثاء أودى بحياة أكثر من 100 شخص، فضلا عن 4000 جريح، على الأقل، فماهي تلك المادة؟
يتعرض عدد كبير من مستخدمي الإنترنت في العالم لمخاطر أمنية سيبرانية وإلكترونية، ولكن هذه المخاطر تزايدت مؤخرا مع عمل قطاعات كبيرة من الناس في منازلهم.
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