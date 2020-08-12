معلومات عن مجلس الشيوخ في مصر

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ في مصر للمرة الأولى منذ إقراره في دستور 2014، على مائتي مقعد، نصفها يجري الانتخاب عليها بنظام الفردي، بينما النصف الآخر بنظام القوائم، حيث يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يجري انتخاب الثلثين، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث.
أجرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 4 أغسطس/ آب، اختبارا ناجحا لصاروخ "مينتمان - 3" النووي العابر للقارات، الذي يحمل 3 رؤوس نووية، يمكنها اختراق الغلاف الجوي للأرض وقصف أهداف تقع على بعد آلاف الكيلومترات من موقع إطلاقها.
تعتبر عملية فقدان الوزن واحدة من العمليات الطويلة والمملة، التي تتطلب الكثير من التصميم وقوة الإرادة، ولذلك يخشى عدد كبير من الناس من الوقوع في فخ الأطعمة الخادعة.
يمثل استخدام ناقلين، تكنولوجيا فريدة من مركز "غامالي"، وهذا يميز اللقاح الروسي عن اللقاحات الأخرى التي يجري تطويرها في العالم على أساس نواقل من الفيروسات الغدية.
على خلفية كارثة مرفأ بيروت والاحتجاجات التي انطلقت شرارتها، قدم عدد من المسؤولين اللبنانيين استقالاتهم من مناصبهم.
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