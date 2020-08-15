العلاقات الرسمية بين إسرائيل والدول العربية

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ في مصر للمرة الأولى منذ إقراره في دستور 2014، على مائتي مقعد، نصفها يجري الانتخاب عليها بنظام الفردي، بينما النصف الآخر بنظام القوائم، حيث يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يجري انتخاب الثلثين، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث.