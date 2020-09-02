معلومات عن شريحة العقل الإلكتروني التي يجهزها إيلون ماسك

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بتعيين الفريق مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائدا للقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن خلفا للسابق فهد بن تركي الذي تمت إقالته مع نجله وإحالتهما إلى التحقيق.
يتبع البعض عادات يومية بهدف خسارة الوزن، لكن الواقع يقول إنها تفسد خطة الـ"دايت" وربما تكون سببا في زيادة الوزن لأنها تكون سببا في حصول الجسم على سعرات حرارية عالية.
كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، بعد حصوله على دعم نيابي وسياسي من غالبية الكتل السياسية في البلاد.
يجري الجيشان التركي واليوناني مناورات بحرية لاستعراض القوة في شرق المتوسط، على خلفية التوتر بين البلدين بسبب التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.
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