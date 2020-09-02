معلومات عن شريحة العقل الإلكتروني التي يجهزها إيلون ماسك

‏أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بتعيين الفريق مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائدا للقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن خلفا للسابق فهد بن تركي الذي تمت إقالته مع نجله وإحالتهما إلى التحقيق.