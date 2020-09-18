أفضل 10 هواتف من حيث الكاميرا

يحتفل العالم بالشهر العالمي لسرطان الأطفال، في سبتمبر/ أيلول من كل عام، بقيادة المؤسسات الطبية العالمية والإقليمية والمحلية، بهدف زيادة وعي المواطنين بالمرض وإبداء الدعم للمصابين والناجين وعائلاتهم.