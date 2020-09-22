الحرب الإيرانية العراقية... تفاصيل أطول نزاع عسكري في القرن العشرين

تحل اليوم الذكرى الـ 40 لاندلاع الحرب الإيرانية العراقية، فيما يوصف بأنه أطول نزاع عسكري في القرن العشرين.

نشبت الحرب العراقية الإيرانية أو كما يطلق عليها في العراق قديما "قادسية صدام"، وفي إيران بحرب "الدفاع المقدس" يوم 22 سبتمبر/ أيلول 1980، واستمرت حتى أغسطس/ آب 1988.