أرقام مفزعة عن حرائق فلسطين وسوريا ولبنان

يعتبر السرطان، أحد أكثر الأمراض شيوعا حول العالم، وواحدا من الأسباب الرئيسية للوفاة للرجال والنساء على حد سواء. ولكن عدد من الخبراء يقولون إن ما هو أسوأ من المرض، أن يشعر مريض السرطان بأن مرضه "وصمة عار"، بسبب بعض الكلمات التي تخرج من أفواه المحيطين به. ويحدد موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الكلمات التي يمكن أن تكون قاتلة أكثر من السرطان ذاته، ولا ينبغي أن تقولها أبدا أمام أي مريض.