نادال صانع التاريخ

نادال رفع رصيده إلى 13 بطولة "رولان غاروس"، ليصل رصيده إلى 20 بطولة "غراند سلام" معادلا رقم روجر فيدرير.
الإسباني رافائيل نادال، ملك الأراضي الترابية، تمكن من حصد لقب جديد لبطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربعة الكبرى "غراند سلام"، بالتغلب على المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش.
نادال رفع رصيده إلى 13 بطولة "رولان غاروس"، ليصل رصيده إلى 20 بطولة "غراند سلام" معادلا رقم روجر فيدرير.
28 ألف أسرة سورية تضررت من الحرائق الأخيرة التي أتت على مساحات واسعة وأدت إلى احتراق أكثر من ثلاثة ملايين شجرة زيتون ومليون وثلاثمائة وأربعين شجرة حمضيات و259 ألف شجرة من أنواع مختلفة وطنيّن من التبغ و220 دونماً مزروعة بالمحاصيل الخريفية المكشوفة و1100 خلية نحل و30 ألف متر من شبكات الري بالتنقيط، فضلاً عن نفوق عدد من الأبقار وذلك وفقاً لتقارير إعلامية.
كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن توجه لدى المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سعد الحريري لسحب ترشيحه وتعليق مبادرته، وذلك بسبب تأجيل الاستشارات النيابية ورفض عدد من الكتل لذلك الترشيح.
يعتبر السرطان، أحد أكثر الأمراض شيوعا حول العالم، وواحدا من الأسباب الرئيسية للوفاة للرجال والنساء على حد سواء. ولكن عدد من الخبراء يقولون إن ما هو أسوأ من المرض، أن يشعر مريض السرطان بأن مرضه "وصمة عار"، بسبب بعض الكلمات التي تخرج من أفواه المحيطين به. ويحدد موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الكلمات التي يمكن أن تكون قاتلة أكثر من السرطان ذاته، ولا ينبغي أن تقولها أبدا أمام أي مريض.
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