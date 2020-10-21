التفاهمات التي توافق عليها طرفا الحرب في ليبيا

حظي دخول الفنان يحيي الفخراني وسميرة عبد العزيز إلى مجلس الشيوخ باهتمام بالغ، لم تكن هذه المناسبة الأولى التي ينخرط فيها رواد الوسط الفني في الحياة السياسية عموما والتشريعية على وجه التحديد، حيث سبق انضمام نخبة من الفنانين إلى الحياة النيابية المصرية منذ إعلان الجمهورية.