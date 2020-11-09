كامالا هاريس... أول امرأة ومن أصول "ملونة" نائبة لرئيس أمريكا

أدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تعديلات على قانون العمل، ومنحت الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل، ما يعلن نهاية نظام الكفيل الذي استمر نحو 72 عاماً.