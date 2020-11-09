كامالا هاريس... أول امرأة ومن أصول "ملونة" نائبة لرئيس أمريكا

مع إعلان جو بايدن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تصبح كامالا هاريس، أول امرأة نائبة للرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية.
أصبحت جيل بايدن سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى، عقب فوز زوجها جو بايدن برئاسة أمريكا.
أدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تعديلات على قانون العمل، ومنحت الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل، ما يعلن نهاية نظام الكفيل الذي استمر نحو 72 عاماً.
بعد أن حبس العالم أنفاسه لنحو 4 أيام من انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس.
يتم اختيار الفائز في تلك الانتخابات عن طريق أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، الذي يتكون من 538 عضوا، من يحصل على 270 صوتا منها يصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.
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