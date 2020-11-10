صائب عريقات... المفاوض المثالي يرحل قبل أن تتحرر فلسطين

في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقّعت الإمارات رسميا اتفاقية سلام مع إسرائيل، وبموجب الاتفاق فإن أبو ظبي وتل أبيب بدأتا مرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية، وعليه وقعا عدة اتفاقيات بينهما.