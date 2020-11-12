لقاح فايزر... محطات الإنتاج وكيفية العمل

في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيوتك الألمانية التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، وقالت الشركة في إعلانها إن اللقاح قد أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90% بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وتهافتت دول كثيرة للتعاقد على اللقاح، فيما أشادت منظمة الصحة العالمية باللقاح الجديد، معتبرة أنه "قد يغير مسار الوباء بشكل جذري".
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تغييرات جذرية في قوانين الأحوال الشخصية والعلاقات المدنية، خلال الأيام القليلة الماضية، ووفقا لها، فقد تم إلغاء تجريم المادة المتعلقة باستهلاك الكحول، ويمكن للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا أن يشربوا الكحول الآن بشكل خاص أو في بعض الأماكن العامة دون محاكمة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى في قوانين الزواج والطلاق.
يوافق يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ذكرى ميلاد مخترع الأسلحة الروسي ميخائيل كلاشنيكوف، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1919 وتوفي عام 2013.
أعلن التلفزيون الفلسطيني وفاة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.
شهدت فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من معاهدات ومنظمات دولية ومحاولة إضعاف تحالفات عسكرية أو التلويح بعدم تجديد معاهدات يمكن أن تقود العالم إلى سباق تسلح كارثي.
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