كيف تتصرف أثناء الزلزال

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تغييرات جذرية في قوانين الأحوال الشخصية والعلاقات المدنية، خلال الأيام القليلة الماضية، ووفقا لها، فقد تم إلغاء تجريم المادة المتعلقة باستهلاك الكحول، ويمكن للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا أن يشربوا الكحول الآن بشكل خاص أو في بعض الأماكن العامة دون محاكمة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى في قوانين الزواج والطلاق.