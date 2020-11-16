كيف يجني عمالقة التكنولوجيا المليارات

للوهلة الأولى قد تظن أن بين كبرى شركات التكنولوجيا في العالم قواسم مشتركة تجعلها جميعا تجني المليارات، ولكن في واقع الحال الاختلافات بينها كبيرة، والقاسم الوحيد المشترك بينها هو "المليارات نفسها".
وقعت الاتفاقية خلال اجتماع بين وزير دفاع قطر، خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع المفوض في الحكومة الليبية في طرابلس الغرب، صلاح الدين النمروش، أمس الخميس، حسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.
اتبع الارشادات التالية في حال حدوث زلزال.
في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيوتك الألمانية التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، وقالت الشركة في إعلانها إن اللقاح قد أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90% بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وتهافتت دول كثيرة للتعاقد على اللقاح، فيما أشادت منظمة الصحة العالمية باللقاح الجديد، معتبرة أنه "قد يغير مسار الوباء بشكل جذري".
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تغييرات جذرية في قوانين الأحوال الشخصية والعلاقات المدنية، خلال الأيام القليلة الماضية، ووفقا لها، فقد تم إلغاء تجريم المادة المتعلقة باستهلاك الكحول، ويمكن للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا أن يشربوا الكحول الآن بشكل خاص أو في بعض الأماكن العامة دون محاكمة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى في قوانين الزواج والطلاق.
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