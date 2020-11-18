10 تواريخ مهمة في مسيرة أحمد زكي

في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيوتك الألمانية التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، وقالت الشركة في إعلانها إن اللقاح قد أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90% بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وتهافتت دول كثيرة للتعاقد على اللقاح، فيما أشادت منظمة الصحة العالمية باللقاح الجديد، معتبرة أنه "قد يغير مسار الوباء بشكل جذري".