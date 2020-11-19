10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل

تسلمت البحرية الإسرائيلية في ألمانيا، الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أول سفينة صواريخ من نوع "ساعر - 6"، التي من المقرر أن تصل إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.