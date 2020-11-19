5 أطعمة لتقوية مناعة الجسم في الشتاء

في فصل الشتاء، تتزايد معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويكون الناس بحاجة لتناول أطعمة تساعد في تقوية الجهاز المناعي للوقاية من هذه الأمراض التي ستتزامن مع وباء فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر قبل عام وأصاب حتى الآن أكثر من 50 مليون شخص.