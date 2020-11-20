10 معلومات عن الاحتفال بيوم الطفل العالمي

يحتفل العالم بيوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، لإبراز أهمية التوعية بحقوق الطفل ودور المجتمعات في حماية الأطفال، وكذلك تكاتف المنظمات الدولية لتحقيق تلك الأهداف. وتعود أصول "يوم الطفل العالمي" إلى يونيو/ حزيران من عام 1856، عندما قام الطبيب والقس تشارلز ليونارد، بإطلاق خدمة مخصصة لبراءة الطفل، وألقى في ذلك اليوم خطابا لاقى شعبية واسعة أسهمت في إطلاق احتفالية معروفة بـ "يوم الورود".
في فصل الشتاء، تتزايد معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويكون الناس بحاجة لتناول أطعمة تساعد في تقوية الجهاز المناعي للوقاية من هذه الأمراض التي ستتزامن مع وباء فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر قبل عام وأصاب حتى الآن أكثر من 50 مليون شخص.
تقام الاحتفالات باليوم العالمي للرجل سنويا، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، لتسليط الضوء على قيمة ما يضيفه الرجال للعالم ومجتمعاتهم وأسرهم، وكذلك لخلق الوعي حول صحة الرجال وتعزيز المساواة بين الجنسين.
تسلمت البحرية الإسرائيلية في ألمانيا، الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أول سفينة صواريخ من نوع "ساعر - 6"، التي من المقرر أن تصل إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
لم يكن أحمد زكي فنانا عاديا، بل كان وجوده كأحد نجوم الصف الأول في السينما المصرية ثورة كبيرة، وانقلابا عظيما في النظرة إلى نجم الشباك.
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