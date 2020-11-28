فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية

إذا بدأت الفيضانات بشكل مفاجئ في منطقة إقامتك، ستساعدك إرشادات وزارة الطوارئ الروسية، التي تراها في إنفوغراف مقدم من فريق عمل "سبوتنيك"، على التصرف بشكل يخفف من الأضرار وينقذ حياتك وحياة من حولك.