أفضل مدن العالم للعيش خلال جائحة كورونا

سرطان المعدة‏ هو سرطان يصيب أي جزء من المعدة وقد يمتد إلى المريء أو الأمعاء الدقيقة، ويتسبب في موت ما يقرب من مليون شخص سنويا، الأمر الذي يستدعي تقديم نصائح طبية للتعريف بالمرض والتوعية بوسائل تقليل خطر الإصابة، وطرق العلاج.