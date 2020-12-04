أفضل مدن العالم للعيش خلال جائحة كورونا

حدد مؤشر تكلفة العيش العالمية قائمته لأغلى مدن في العالم، وأفضل مدن يمكن العيش فيها خلال جائحة "كوفيد 19"، وأظهرت القائمة أن هناك مدينة عربية توجد ضمن المدن الأرخص من حيث تكلفة العيش.
تقام في القاهرة ما بين يومي 2 و10 ديسمبر فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعد أهم المهرجانات السينمائية العربية، كونه الأول بينها، ويحمل صفة الدولية.
يظل الوضع ملتبسا في الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو ، وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهوداً لإيجاد حل سياسي ينهي ذلك النزاع، لكن المفاوضات التي تشارك فيها أيضاً الجزائر وموريتانيا توقفت منذ 2019 بعد استئنافها في 2018.
يحتفل العالم في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للإيدز.
سرطان المعدة هو سرطان يصيب أي جزء من المعدة وقد يمتد إلى المريء أو الأمعاء الدقيقة، ويتسبب في موت ما يقرب من مليون شخص سنويا، الأمر الذي يستدعي تقديم نصائح طبية للتعريف بالمرض والتوعية بوسائل تقليل خطر الإصابة، وطرق العلاج.
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