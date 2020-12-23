مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني

توج لاعب كمال الأجسام المصري، رامي السبيعي، الملقب بـ"بيغ رامي" بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020"، التي تعتبر أكبر وأشهر بطولات كمال الأجسام في العالم. وتفوق البطل المصري لكمال الأجسام على براندون كاري، الفائز بنفس اللقب العام الماضي 2019، والذي حل في المركز الثاني. كما احتل فيل هيث، والذي فاز بسبعة ألقاب "مستر أولمبيا"، في المركز الثالث.