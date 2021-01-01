أخطر 6 صواريخ باليستية روسية عابرة للقارات

تتفاوت الصواريخ الباليستية في خطورتها وفقا لدقة إصابة الهدف وحجم حمولتها النووية ومداها، إلا أنها جميعا تشترك في صفة واحدة وهي أنها أسلحة دمار شامل يمكن لعدد قليل منها إزالة دول بأكملها.

ويقول موقع "ميثيل ثريت" الأمريكي إن روسيا ضمن عدد قليل من الدول التي تمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكنها ضرب أي نقطة حول العالم، مشيرة إلى أنها وسيلة ردع لا منازع لها، مشيرا إلى أن خطورة تلك الصواريخ تكمن في صعوبة اعتراضها من قبل وسائل الدفاع الجوية للدولة المستهدفة.