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    أبرز النقاط في بيان قمة "العلا" الخليجية

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    إنفوجرافيك... أبرز النقاط في بيان قمة العلا الخليجية
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    عقدت الثلاثاء، 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، القمة الخليجية الحادية والأربعين، في مدينة العلا السعودية، وشهدت إتمام المصالحة الخليجية بين الدول الأربع (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) مع قطر. وحضر القمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد أن هذه القمة تمثل لحظات فارقة تجعل القادة يستشعرون المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.

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