قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، يوم 4 يناير/ كانون الثاني 2021، إن مدينتي سبتة ومليلية "إسبانيتان"، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن المملكة عازمة على فتح ملف سبتة ومليلية "المحتلتين" مع الجارة الشمالية للمملكة". وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني، مشيرا إلى أن جيش المغرب في المرتبة رقم 57 عالميا بينما جيش إسبانيا في المرتبة رقم 20 بين أقوى 138 جيشا في العالم.
عقدت الثلاثاء، 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، القمة الخليجية الحادية والأربعين، في مدينة العلا السعودية، وشهدت إتمام المصالحة الخليجية بين الدول الأربع (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) مع قطر. وحضر القمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد أن هذه القمة تمثل لحظات فارقة تجعل القادة يستشعرون المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.
أطلق البنك المركزي المصري مبادرة لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، والتي سيتم بمقتضاها تقديم قروض ميسرة للأفراد الراغبين في تغيير سياراتهم، في إطار توجه الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعتبر حلول فصل الشتاء أمرا مؤرقا بصورة كبيرة لمن يعانون من البشرة الحساسة، بسبب تعرضها باستمرار للجفاف.
ازدادت الحاجة للأجهزة الإلكترونية في ظل جائحة كورونا، فأصبحت الدراسة والعمل عن بعد من أشكال الحياة الضرورية، لذلك ظهرت حاجة ماسة لوسائل يمكن من خلالها الحفاظ على عمر بطارية اللابتوب الخاصة بك.
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