سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة

"احترام خصوصيتك مشفر في حمضنا النووي"... هذا جزء من تعريف "واتساب" لسياسة الخصوصية التي يمنحها لمستخدميه، لكنه وعلى ما بدا لكثيرين ربما لم يعد كذلك.

فقد أدى الإعلان عن تطبيق منصة التراسل الفوري "واتسآب" قواعد جديدة - وإجبار المستخدمين على الموافقة عليها - إلى حالة من القلق بين الأشخاص الذين يعتمدون عليها للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

دائما ما افتخرت "واتساب" بالتزامها بالأمان والخصوصية، من خلال المحادثات المشفرة وغيرها من التقنيات المهمة المدمجة في التطبيق، لكن الإعلان الجديد أثار مخاوف معاكسة تماما، حيث سيتم مشاركة بيانات المستخدمين مع "فيسبوك".