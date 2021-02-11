في يومها العالمي... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "يجب أن نتأكد أن الفتيات لديهن الفرصة في الحصول على التعليم ويمكنهن رؤية مستقبلهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا"، مضيفا: "إذا استمر الحال على ما هو عليه ستظل طاقة الفتيات والنساء غير مستغلة".
يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم في 11 فبراير/ شباط من كل عام، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الذي أوضح أن العلم والمساواة بين الجنسين من العوامل الأساسية في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول 2030.
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "يجب أن نتأكد أن الفتيات لديهن الفرصة في الحصول على التعليم ويمكنهن رؤية مستقبلهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا"، مضيفا: "إذا استمر الحال على ما هو عليه ستظل طاقة الفتيات والنساء غير مستغلة".
أورد موقع "غلوبال فير بور الأمريكي" معلومات عن جيش ميانمار الذي يحتل المرتبة رقم 38 بين أقوى 139 جيشا حول العالم.
كشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، ومجموعة من العلماء الدوليين دراسة علمية بينت خطر إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا المستجد، وذكرت مجلة Science Advances الروسية أن مرضى السكري هم أكثر عرضة من غيرهم لخطر العوارض القاتلة، لكن ما الأمراض الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى أبو ظبي، حيث من المتوقع أن يصل مسبار "الأمل" الإماراتي، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ، ما يجعله أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر.
وقع اختيار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، على حكومة ليبية مؤقتة عن طريق التصويت أصبح فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.
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