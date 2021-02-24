3 مهام إلى المريخ في 2021… ما هي وما أهدافها؟

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شهد شهر فبراير/ شباط 2021، نجاح 3 مركبات فضائية في الوصول إلى كوكب المريخ، بعدما قطعت 3 رحلات استغرق كل منها عدة أشهر.
وأطلقت 3 دول هي الإمارات والصين والولايات المتحدة الأمريكية، 3 مهام لاستكشاف الكوكب الأحمر، أولها مسبار "الأمل" الإماراتي، الذي وصل مداره حول المريخ في 9 فبراير، والثاني مسبار "تيانون - 1" الصيني، الذي وصل يوم 10 فبراير، والثالث هو مسبار "بريسيرفنس" الأمريكي الذي هبط على سطح الكوكب الأحمر في 18 فبراير.
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