3 مهام إلى المريخ في 2021… ما هي وما أهدافها؟

شهد شهر فبراير/ شباط 2021، نجاح 3 مركبات فضائية في الوصول إلى كوكب المريخ، بعدما قطعت 3 رحلات استغرق كل منها عدة أشهر.

وأطلقت 3 دول هي الإمارات والصين والولايات المتحدة الأمريكية، 3 مهام لاستكشاف الكوكب الأحمر، أولها مسبار "الأمل" الإماراتي، الذي وصل مداره حول المريخ في 9 فبراير، والثاني مسبار "تيانون - 1" الصيني، الذي وصل يوم 10 فبراير، والثالث هو مسبار "بريسيرفنس" الأمريكي الذي هبط على سطح الكوكب الأحمر في 18 فبراير.