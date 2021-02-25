"القطار الكهربائي السريع"... مشروع عملاق ينقل مصر إلى عصر النقل الذكي

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أعلنت مصر عزمها إنشاء منظومة للقطار الكهربائي السريع، الذي ستنفذه شركة "سيمنز" بطول ألف كيلومتر على مستوى البلاد، بتكلفة تقدر بنحو 360 مليار جنيه.
ويبدأ التنفيذ الفوري لأحد خطوط المشروع الذي سيربط مدينة العين السخنة المطلة على ساحل خليج السويس ومدينة العلمين الجديدة بالبحر المتوسط، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة. والذي يبلغ عدد محطاته 15 محطة، بطول 460 كيلومترا، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.
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