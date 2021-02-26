مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2021

يتم تصنيف قوة الجيوش وفقا لمجموعة من المعايير التي تقيم ما تمتلكه كل دولة من قوة بشرية واقتصادية وعتاد عسكري تقليدي.

ولا يتضمن ذلك ما تملكه أي دولة من أسلحة نووية، وفقا لموقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن بعض الدول تراجعت في 2021، بينما حققت دول أخرى تقدما في ترتيبها قوتها العسكرية بين أقوى 139 جيشا حول العالم.

ويصنف الجيش المصري في المرتبة الثانية بين أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط متفوقا على الجيش الإسرائيلي الذي يحتل المرتبة الخامسة في الشرق الأوسط.

أما عالميا فإن الإحصائيات تشير إلى تقدم الجيش المصري بـ 7 مراكز على الجيش الإسرائيلي، إذا يحتل الجيش المصري المرتبة الـ 13 عالميا، بينما تأتي إسرائيل في المرتبة الـ 20 عالميا.