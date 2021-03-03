ترتيب الدول العربية على مؤشر الأمن الغذائي 2020

ويتم ترتيب الدول على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، وفقا لـ4 عوامل تشمل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، ومدى توافره ونوعيته والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه.
تصدرت الكويت ترتيب الدول العربية على مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020، وجاءت في المرتبة رقم 33 عالميا، بينما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة عربيا وعالميا، وحلت في المرتبة رقم 113.
ويتم ترتيب الدول على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، وفقا لـ4 عوامل تشمل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، ومدى توافره ونوعيته والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه.
كشفت شركة "هالكن" الإماراتية عن منظومة صواريخ "سكاي كيه نايت" خلال معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، لتصبح أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات محليا.
وافق مجلس الوزراء المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، والذي ينظم كل الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.
يتم تصنيف قوة الجيوش وفقا لمجموعة من المعايير التي تقيم ما تمتلكه كل دولة من قوة بشرية واقتصادية وعتاد عسكري تقليدي.
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