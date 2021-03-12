خطوات بسيطة قد تدخل البهجة إلى يومك

يحتاج كل شخص منا إلى خطوات بسيطة لإدخال البهجة إلى يومه، خاصة إذا ما كنت تمر بيوم سيء، مليء بالمشاكل والصعوبات.

ويقول التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أنه على الشخص أن يدرك أن جسمه وعقله، يريدان أن يشعرا بالرضا عن ذاتهما أيضا، وأنه يجب أن تعتني الشخص باحتياجاته الجسدية والعقلية معا.

وحدد الخبراء 25 خطوة بسيطة يمكنها أن تحقق لك ممارسة الرعاية الذاتية والروتين اليومي الإيجابي، وتحويل يومك إلى سبب للبهجة والسعادة.