الأسبرين... كيف تتعامل معه بصورة صحيحة؟

يعد الأسبرين أحد الأدوية الشائعة، التي يستخدمها كثيرون لأغراض مختلفة، تدور حول تسكين الآلام، أو الوقاية من الجلطات، وغيرها من الأمراض الشائعة التي يعتقدون أن للأسبرين دورا في علاجها.

لكن هذا العقار على شيوعه وشهرته، إلا أنه كغيره، يحتاج التعامل معه إلى فهم أعمق لطبيعته، وتأثيراته الجانبية.

فما الصواب والخطأ في معلوماتك عن الأسبرين من ناحية فوائده وأضراره، وحتى كيفية استخدامه؟