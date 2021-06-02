7 أطعمة للحفاظ على صحة الغدة الدرقية

تعتبر الغدة الدرقية واحدة من أهم غدد الجسم، وذلك لما لها من تأثير كبير على الصحة، حيث تعمل الهرمونات الدرقية على تنظيم جميع جوانب عملية الأيض في الجسم.

وتفرز الغدة الدرقية اثنين من الهرمونات؛ الثايروكسين (T4) وثلاثي يود الثيرونين (T3)، واللذين يؤثران على كل خلية في الجسم.

ونظرا لأهميتها البالغة، يمكن المحافظة على الغدة الدرقية من خلال تناول أطعمة هامة، إذ تحتاج تلك الغدة الصغيرة والتي هي على شكل فراشة في قاعدة الرقبة أسفل "تفاحة آدم" إلى عناصر غذائية محددة، لتتمكن من القيام بوظائفها بشكل صحيح.