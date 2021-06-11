معلومات عن الجيش الكويتي

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن أعضاء الكنيست الإسرائيلي قد اختاروا، يتسحاق هرتزوغ، ليكون الرئيس الحادي عشر للبلاد، بعد فوزه بـ 87 صوتا من أصل 120 في الكنيست، ليحل محل الرئيس الحالي، رؤوفين ريفلين، الذي ستنتهي ولايته في 9 يوليو/تموز المقبل.