6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أنها تلك هي المرة الأولى، التي تجمع فيه "غوغل" عددا كبيرا من مزايا "أندرويد" الجديدة في إعلان واحد وتطلقها جميعا دفعة واحدة.
أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن إضافة مزايا جديدة لهواتف "أندرويد" خلال هذا الصيف، والتي أضيفت فعليا لهواتف "بيكسل" خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أنها تلك هي المرة الأولى، التي تجمع فيه "غوغل" عددا كبيرا من مزايا "أندرويد" الجديدة في إعلان واحد وتطلقها جميعا دفعة واحدة.
يوجد تقريبا 2.8 مليار مستخدم نشط شهريا لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، ويمكن أن يواجه عدد منهم مشكلة كبيرة في اختراق حساباتهم أو سرقتها ولا يعرفون كيف يتصرفون أمام تلك الأزمة، ولا كيف يستعيدون حساباتهم المسروقة أو المخترقة.
تجرى الجمعة 18 يونيو/ حزيران الانتخابات الرئاسية الـ13 في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي يتنافس فيها 6 مرشحين بعد انسحاب أحد المرشحين قبل يومين من موعد الاقتراع.
من منا لا يحب الذهب، ذلك المعدن النفيس باهظ الثمن والمرتبط منذ قرون سحيقة بقيمة مالية وثقافية عالية، ولكن يجهل الكثير منا فكرة تداول الذهب عبر الإنترنت، وكيف يمكنها أن تجني لك الكثير من الأموال وأنت جالس في المنزل.
أعلن الكنيست الإسرائيلي منح الثقة لـ"حكومة التغيير" المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، ومن ثم انتهاء حقبة حكمه التي استمرت ما يقرب من 12 عاما.
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