من هو رئيس إيران الجديد؟

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، السبت الماضي رسميا، فوز إبراهيم رئيسي، في الانتخابات الرئاسية رقم 13 في البلاد، وقال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن رئيسي حصل على 17 مليونا و926 ألفا و345 صوتا من إجمالي أصوات الناخبين.