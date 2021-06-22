من هو الأمير منصور بن خالد أول سفير سعودي لدى قطر منذ 2017؟

تسلم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير السعودية الأمير منصور بن خالد بن فرحان، وهو أول سفير منذ أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية في منتصف عام 2017، وبعد الاتفاق على المصالحة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، السبت الماضي رسميا، فوز إبراهيم رئيسي، في الانتخابات الرئاسية رقم 13 في البلاد، وقال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن رئيسي حصل على 17 مليونا و926 ألفا و345 صوتا من إجمالي أصوات الناخبين.
يعاني نحو 60% من الناس من حب الشباب خلال مرحلة من حياتهم وهو مرض بكتيري ناجم عن انسداد الغدد الدهنية، وهناك عادات لا ينتبه لها البعض تتسبب في ظهور المرض بل وتفاقمه.
أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن إضافة مزايا جديدة لهواتف "أندرويد" خلال هذا الصيف، والتي أضيفت فعليا لهواتف "بيكسل" خلال الأسبوع الجاري.
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