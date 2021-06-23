أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم لعام 2021

تسلم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير السعودية الأمير منصور بن خالد بن فرحان، وهو أول سفير منذ أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية في منتصف عام 2017، وبعد الاتفاق على المصالحة في يناير/ كانون الثاني الماضي.