مقارنة بين الأسطولين الروسي والبريطاني

وأورد موقع "غلوبال فاير بور" تقريرا عن أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وفقا لإحصائيات عام 2021، المعلنة، التي ترصد قوة الأسطولين الروسي والبريطاني وأنواع القطع البحرية، التي يمتلكها كل منهما.
تمتلك روسيا قوة بحرية هائلة تضم 603 قطع بحرية، تجعلها في المرتبة الثانية بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، بينما يأتي ترتيب الأسطول البريطاني في المرتبة رقم 27 عالميا بـ88 قطعة بحرية فقط.
وأورد موقع "غلوبال فاير بور" تقريرا عن أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وفقا لإحصائيات عام 2021، المعلنة، التي ترصد قوة الأسطولين الروسي والبريطاني وأنواع القطع البحرية، التي يمتلكها كل منهما.
تباينت ردود الفعل الخليجية بعد الإعلان عن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران. وتلقى رئيسي التهاني من قادة عدة دول خليجية، بينما لم تصدر أية بيانات عن السعودية والبحرين حتى الآن.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين سفير جديد لبلاده لدى دولة قطر، ويأتي تعيين السفير المصري الجديد في الدوحة، بعد زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري لقطر، وسط تحسن تشهده العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.
تعرضت حاملة الطائرات الأمريكية الحديثة "يو إس إس جيرالد فورد" لانفجار هائل، أثناء إبحارها في المحيط الأطلسي لاختبار قدرتها على تحمل ظروف القتال الحقيقية، وهو ما يسلط الضوء على السفينة النووية العملاقة التي تحمل 75 طائرة على متنها.
يرجع تصدر أوكلاند النيوزيلندية للتصنيف هذا العام، بشكل كبير، إلى تعامل البلاد الناجح مع "كوفيد 19"، الذي سمح للمدارس والمسارح والمطاعم وغيرها من عوامل الجذب الثقافية بالبقاء مفتوحة خلال فترة المسح من 22 فبراير/ شباط إلى 21 مارس/ آذار من هذا العام.
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