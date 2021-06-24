مقارنة بين الأسطولين الروسي والبريطاني

يرجع تصدر أوكلاند النيوزيلندية للتصنيف هذا العام، بشكل كبير، إلى تعامل البلاد الناجح مع "كوفيد 19"، الذي سمح للمدارس والمسارح والمطاعم وغيرها من عوامل الجذب الثقافية بالبقاء مفتوحة خلال فترة المسح من 22 فبراير/ شباط إلى 21 مارس/ آذار من هذا العام.