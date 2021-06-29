ما تريد معرفته عن ويندوز 11

تمتلك روسيا قوة بحرية هائلة تضم 603 قطع بحرية، تجعلها في المرتبة الثانية بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، بينما يأتي ترتيب الأسطول البريطاني في المرتبة رقم 27 عالميا بـ88 قطعة بحرية فقط.