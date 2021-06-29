ما تريد معرفته عن ويندوز 11

وأعلنت الشركة خلال مؤتمر افتراضي، المواصفات التي تضاف للمرة الأولى لأنظمة تشغيل ويندوز.
كشفت شركة مايكروسوفت عن أهم مميزات نظام التشغيل الجديد "ويندوز 11".
وأعلنت الشركة خلال مؤتمر افتراضي، المواصفات التي تضاف للمرة الأولى لأنظمة تشغيل ويندوز.
تشارك أكثر من 30 دولة في مناورات "نسيم البحر" العسكرية بالبحر الأسود، التي تنطلق يوم 28 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.
تحمل المدمرة "ديفيندر" الاسم الكودي "دي 36"، وتعد من أحدث القطع البحرية، التي تملكها البحرية البريطانية في الوقت الحالي.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مراسم بدء بناء قناة إسطنبول التي تتجاوز مضيق البوسفور، من المقرر إجراؤها في أواخر يونيو/حزيران.
تمتلك روسيا قوة بحرية هائلة تضم 603 قطع بحرية، تجعلها في المرتبة الثانية بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، بينما يأتي ترتيب الأسطول البريطاني في المرتبة رقم 27 عالميا بـ88 قطعة بحرية فقط.
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